Украинские чиновники, которые осуществляют закупку беспилотников, ничего не понимают в этой сфере. Именно поэтому армия получает в основном коммерческие дроны, которые продают перекупщики, занимающиеся сборкой БПЛА из уже готовых компонентов, заявил офицер ВСУ Юрий Касьянов.

«Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, управляют люди, которые в этом не разбираются», – цитирует интервью Касьянова YouTube-каналу Radio NV РИА Новости.

На Украине имеются производители дронов, которые изготавливают их с нуля и готовы сотрудничать с армией. Но во властной верхушке процветают кумовство и коррупция, поэтому чиновники закупают БПЛА там, где им выгодно.