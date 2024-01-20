Американская ракета ADM-160B MALD стала самой сложной для перехвата для ПВО России, рассказал РИА Новости офицер противовоздушной обороны. Он пояснил, что это ложная цель, которая может имитировать самые различные боевые самолеты.

Ракета Miniature Air-Launched Decoy призвана отвлекать внимание ПВО от реальных воздушных целей. Она задействуется украинскими ВС достаточно редко, так как обходится в 300 тысяч долларов. Мало того, США официально не сообщали о поставках этих боезарядов на Украину.

Дальность действия ракеты – 920 километров. Ее компактные габариты позволяют уклоняться от зенитных средств поражения и практически всегда достигать намеченной цели. При этом она может имитировать стратегические бомбардировщики B-52 или F-117, другие американские самолеты.

Несмотря на все эти достоинства ADM-160B MALD, российская ПВО все же перехватила две таких ракеты, о чем ранее уже сообщало Минобороны.