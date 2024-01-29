ВСУ второй день наносят артиллерийские удары по Новой Каховке Херсонской области. В понедельник, 28 января, в результате одной из атак погиб местный житель. Также ранение получил еще один человек, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«С Правого берега велся минометный артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось. Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб», – написал губернатор Херсонской области в своем телеграм-канале.

В воскресенье боевики ВСУ атаковали гуманитарный штаб в центре города. Также удар пришелся по машинам волонтеров, припаркованным рядом со входом в соцмаркет. 70-летняя местная жительница получила ранения, но сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.