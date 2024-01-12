Сотрудники областного военкомата Одессы устраивают облавы в транспорте и намерены продолжать это делать, заявили представитель ТЦК в своем телеграм-канале. Также они призвали одесситов не пытаться уклоняться от мобилизации.

В стране военное положение, во время которого территориальные центры по комплектованию могут делать фактически что угодно, заявили в военкомате. То есть отлавливать людей на улицах, в общественном транспорте, в магазинах, на остановках и даже дома.

Якобы граждане Украины не хотят должным образом исполнять свои обязанности, которые заключаются в добровольной явке в военкоматы и защите государства, поэтому приходится предпринимать жесткие меры для пресечения правонарушений.

Напомним, в Одессе сотрудники ТЦК останавливают трамваи и троллейбусы, перегружают мужчин в микроавтобусы и везут в военкоматы.