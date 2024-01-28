Писатель Кир Булычев хорошо известен по мультфильму «Тайна Третьей планеты» и сериалу «Гостья из будущего». Однако истинные поклонники знают, что это далеко не единственные фантастические шедевры писателя. Почти всю свою жизнь он писал рассказы из серии «Великий Гусляр», которую экранизировали создатели проекта «Очевидное-невероятное».

Сейчас «Очевидное-невероятное» сериал 2023 года смотреть онлайн можно в интернет-кинотеатре «ОККО», который представляет самые последние новинки от российских и зарубежных кинематографистов.

Почему стоит посмотреть «Очевидное-невероятное»

Можно до бесконечности рассказывать о преимуществах онлайн-просмотра сериала в кинотеатре https://okko.tv/, но и без этого понятно, что главным плюсом любого проекта является интересный сюжет. И с этим у истории Кира Булычева все просто великолепно.

События происходят в городе Великий Гусляр, в котором на первый взгляд нет совершенно ничего необычного. Город, как город, только и всего. Однако его жители знают, что это не так. Они постоянно общаются с пришельцами других планет, которые непонятным образом выбрали именно Великий Гусляр для знакомства с землянами.

Для местных все аномалии и инопланетные технологии давно стали обычным делом, но вот кого-то со стороны они к этим тайнам не допускают. И это логично, так как они не хотят превращать город в крупный туристический центр.

Управление городом осуществляет Тимофей Молодцов, который руководит ЖКХ. В сериале его роль исполняет Артем Быстров. Главный персонаж хорошо знает, как угодить жителям Великого Гусляра, а также всегда помогает тем, кто в этом нуждается.

У Молодцова есть любящая его жена (Светлана Ходченкова). Они живут счастливо, но как обычно бывает в таких историях, рано или поздно ситуация начинает меняться.

В сериале «Очевидное-невероятное» такие перемены провоцирует назначение нового мэра – Эдика Белинского, роль которого исполнил Максим Лагашкин. Он вырос в Великом Гусляре, знает все об аномалиях и инопланетянах и поэтому надеется использовать преимущества города в своих политических целях. Кроме того, он в школьные годы был влюблен в жену Тимофея. И поэтому единственно верным решением является избавление от него.

Молодцов догадывается, чего хочет Белинский и понимает, что добиться его быстрого отъезда из города можно только одним способом. Для этого нужно убедить мэра, что ничего аномального в Великом Гусляре не происходит. Но как раз в момент прибытия градоначальника в городе приземляется НЛО.

Отзывы и рецензии

Зрители хорошо оценили сериал, он получился по-настоящему интересным и ярким. Сценаристы отлично справились с задачей адаптировать рассказы Кира Булычева к современным реалиям, поэтому удовольствие от просмотра гарантировано.

Кроме того, зрители остались довольны подбором актеров, сумевших создать на экране персонажей, оставляющих хорошее впечатление о себе.