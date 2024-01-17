Стало известно, что в семье певицы Нюши (настоящее имя Анна Шурочкина) произошел разлад. На своем последнем снимке, опубликованном на странице в популярной социальной сети, артистка предстала без обручального кольца. Со своим супругом Игорем Сивовым Нюша выкладывала фото в соцсети в последний раз еще в ноябре минувшего года. Журналисты считают, что звездная пара больше не вместе.

Многие обратили внимание на слова в новом треке певицы. В них явно прослеживается намек о предательстве любимого человека.

«Устала я от обмана, мало ли ты знаешь. Грусть сводит с ума, путаюсь, но даю тебе попытку», — говорится в новой песне Нюши.

По информации Телеграм-канала «Только никому», Нюша и Сивов отписались друг от друга в соцсетях.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. В ноябре 2018 года у пары родилась дочь, которой дали имя Серафима-Симба. Певица призналась, что второе имя своему ребенку она дала в честь персонажа мультфильма «Король лев». В декабре 2021 года артистка родила сына Саффрона.