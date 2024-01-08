Украинские боевики в непосредственной близости от линии соприкосновения вынуждены перемещаться исключительно пешком. Они не используют технику, так как по ней тут же прилетают российские FPV-дроны, демонстрирующие высокую эффективность поражения целей.

Военнослужащие ВСУ из-за этих беспилотников бросают пикапы и боевые машины, предпочитая ходить пешком. Это медленнее, но зато относительно безопасно. Кроме того, живут они в основном в подвалах, стараясь не высовывать оттуда носа без крайней необходимости, пишет американское издание The New York Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, отмечают, что российские дроны разгоняются до скорости, сопоставимой с авто и наносят мощные удары по противнику, уничтожая БМП, танки и прочую технику. В последнее время таких беспилотников на линии фронта стало огромное множество, что привело к серьезным проблемам для ВСУ.