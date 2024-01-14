Преимущество на востоке Украины полностью перешло к ВС России, сообщило американское издание New York Times. Говорить о каких-то перспективах для Киева изменить ситуацию нет никакого смысла, так как они выглядят слишком уж мрачно.

Причина в том, что Запад больше не обещает новые поставки оружия и не может предоставить какие-либо гарантии. Кроме того, украинскую армию постепенно охватывает отчаяние. Из-за успехов ВС РФ под Авдеевкой, Часовым Яром, Купянском, Бахмутом (Артемовском) военнослужащие ВСУ утратили боевой дух, они несут большие потери и не могут дождаться ротации.

«Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в военной форме», — отмечают авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости.

Ко всему вышеперечисленному добавляется нехватка боеприпасов и необходимость их экономить. У России этой проблемы нет, поэтому ВС РФ продолжают изматывать противника мощными ударами.