Сократившиеся в разы поставки западного оружия, а также крупные потери, которых банально некем восполнять делают весьма призрачными перспективы украинской армии. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Авторы публикации поясняют, что Украина провалила контрнаступление и поэтому объемы западной помощи начали сокращаться. Кроме того, моральный дух бойцов если и не рухнул совсем, то заметно пошатнулся. ВСУ теряет опытных солдат, а на замену им приходят пожилые мужчины с букетами хронических заболеваний и отсутствием боевых навыков.

Кроме того, боеприпасов в распоряжении Киева становится все меньше и командирам подразделений приходится дозировать их использование. В это же время у России никаких проблем ни с боеприпасами, ни с людьми нет, поэтому она перехватила инициативу и ведет наступление по всем фронтам.