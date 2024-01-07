Осенью 2023 года украинская бизнесвумен Татьяна Глиняная, которая является крупнейшим подрядчиком ВСУ, купила несколько отелей на территории Хорватии.

Журналисты NV выяснили, что она является бенефициаром пятизвездочного отеля Posh, двух четырехзвездочных Luxe и Ora, а также бутик-отеля Mirari.

В январе прошлого года Глиняная оказалась замешана в скандале с «золотыми яйцами» и другими продуктами питания, которые приобретались Минобороны Украины для ВСУ по завышенным в несколько раз ценам. Так, куриные яйца приобретались для солдат по 17 гривен за штуку, хотя в любом магазине их можно было купить в розницу по 7 грн за штуку.

После скандала предприниматель обзавелась хорватскими отелями, а министр обороны Алексей Резников через некоторое время был вынужден оставить пост.