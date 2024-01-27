Изнурительные диеты могут привести к весьма плачевным последствиям для организма, рассказала нутрициолог Елена Башкирова.

Она пояснила, что для человека главное питаться сбалансированно. Диета же предполагает в большинстве случаев отказ от каких-то продуктов питания. Из-за этого в организм не будут поступать требуемые вещества и как минимум возникнет разбалансировка.

При этом проблемой может стать тот факт, что не каждый человек знает, чего именно ему не хватает для баланса в питании и для сохранения здоровья организма.

Жесткие диеты при этом и вовсе могут стать причиной летального исхода. Поэтому необходимо составлять так называемую «диетическую тарелку». Она учитывает все питательные вещества, необходимые организму, а также сводит практически к нулю все риски, с которыми связаны диеты.