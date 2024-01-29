Новая экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» собрала в прокате за минувшие выходные 415 миллионов рублей. Эти данные были представлены на официальном сайте ЕАИС. А с момента своей премьеры картина уже заработала 434 миллиона рублей.

Режиссером фильма выступил Михаил Локшин. Роль Мастера сыграл российский актер Евгений Цыганов, а Маргариту воплотила на экране Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а в образе Понтия Пилата выступил датский актер Клас Банг. Роль Иешуа досталась Аарону Вадовозу.

Стоит отметить, что фильм вызвал неоднозначное мнение, как у критиков, так и у простых зрителей. Некоторым понравилось новое видение устоявшейся классики, другие же посчитали, что в этом фильме сюжет имеет большое количество несовпадений с оригинальным произведением.

Кроме того, вокруг режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина разгорелся нешуточный скандал. Кинематографиста заподозрили в спонсировании украинской армии. Представители организации «Зов народа» написали заявление в СК и ФСБ с требованием возбуждения уголовного дела в отношении Локшина из-за его репостов в соцсетях фейковой информации о ВС РФ и возможном спонсировании ВСУ.