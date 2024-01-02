Новогодний комедийный фильм «Иван Васильевич меняет все!» еще до премьеры привлек к себе много внимания. Создатели фильма пересняли несколько сцен фильма, убрав с афиш популярного российского артиста Филиппа Киркорова. По словам гендиректора телеканала «ТНТ» Тины Канделаки, в обновленной версии фильма появились Клава Кока и Никита Кологривый. Портал MSK1.RU собрал самые интересные мнения зрителей о комедии в своем материале.

«Новая пародия на всем известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» от «ТНТ» со своим колоритом и кучей отсылок к разным популярным фильм. Выглядит на удивление интересно, очень неплохо снято. Местами затянуто, но 1 января смотрится на ура», – поделился своим мнением Максим.

По словам Владимира, местами комедийный фильм действительно получился смешным и в целом выглядит вполне неплохо. «Римейком не назовешь, в отличие от «Иронии судьбы» и «Джентльменов удачи». Просто использовали популярный сюжет для актуальных юморесок», – резюмировал зритель.

«Хватило сил посмотреть разрекламированного “Иван Васильевич меняет всё”. Хоть это оказалось кошмаром, но момент с франце-кощеем из “Сова пацана” и “Седая ночь” на французском завоевали мое сердце», – поделился своими впечатлениями еще один пользователь.

Однако некоторым зрителям не понравилось обильное количество интегрированной рекламы в новой комедии. «Если из двухчасового новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё» вырезать все сцены с рекламными интеграциями, в нем останется 23 минуты чистого хронометража», – написал один из зрителей картины.