В Госдуму РФ в ближайшее время поступит законопроект о полном запрете вейпов и их продажи на территории России. Об этом РИА Новости рассказал депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов, являющийся автором данной инициативы.

В пояснении к законопроекту сообщается, что количество курильщиков вейпов постоянно увеличивается и достигло уже 4 миллионов человек. При этом к электронным устройствам активно приобщаются подростки. За период с 2011 до 2023 года их число увеличилось в 10 раз.

Также Нилов отметил, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним не помогает – они без особого труда преодолевают это препятствие и продолжают курить электронные сигареты.

Именно поэтому законопроект предполагает запрет на реализацию устройств для доставки никотина в организм, а также никотиновых и безникотиновых жидкостей.