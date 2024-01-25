В ночь на 24 января ВС РФ нанесли удары по Харькову, в результате которых были уничтожены боевики ВСУ и представители националистических подразделений, пишет РИА Новости.

Ссылаясь на руководителя Николаевского подполья Сергея Лебедева, журналисты агентства уточняют, что удар был нанесен по месту размещения боевиков. В результате были ликвидированы почти 100 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожены 30 бойцов РДК («Русский добровольческий корпус» – террористическая организация, запрещенная в РФ) и украинского националистического батальона «Кракен».

Лебедев не исключил, что на объекте находились еще и иностранными наемники, которые также ликвидированы.

Напомним, 17 января в Харькове было поражено место размещения французских наемников. Потери подразделения составили около 60 человек. При этом официальный Париж сперва пытался откреститься от своих граждан, заявляя, что они не могут находиться на территории Украины.