Руководитель ОВА Николаевской области Виталий Ким заявил, что за продолжение вооруженного конфликта выступают в основном жители Западной Украины. Юг и восток все чаще упоминают о необходимости переговоров и заключения мира с Россией. Больше всего сторонников этой точки зрения – на прифронтовых территориях.

«Другие регионы говорят – может быть поговорим, что там с мирными переговорами? А западные говорят: никаких переговоров, идем на Москву», цитирует Кима «Московский комсомолец».

Также николаевский губернатор отметил, что остаются центральные области страны, в которых около 40 процентов жителей не могут точно очертить свою позицию по мирным переговорам с РФ.

Ранее американское издание NYT назвало мрачными перспективы Украины на 2024 года. Авторы отметили, что у Киева нет ни людей, ни вооружений для продолжения противостояния.