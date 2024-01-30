Режиссер Никита Михалков в беседе с ТАСС осудил артистов, которые идут в зону проведения СВО не по зову сердца, а ради построения успешной карьеры.

Михалков оговорился, что речь не идет о всех поголовно артистах. Но среди них есть такие, которые дают концерты перед участниками спецоперации потому, что эти выступления помогают им в карьере. Режиссер с сожалением констатировал, что встречаются случаи, когда руководство артиста буквально ставит ультиматум – выступишь в зоне СВО, тогда получишь возможность участвовать в концертах на гражданке.

Подобные поездки Михалков назвал вредными. Они демонстрируют несправедливое отношение к участникам СВО. Бойцы рассчитывают, что их поддерживают по зову сердца и велению души, но на самом деле получается обман чистой воды, убежден режиссер.

К числу тех артистов, которые выступают перед бойцами СВО точно не для звания или карьеры, можно отнести Юлию Чичерину. Она регулярно поет перед бойцами, приезжая в полевые лагеря. Также очевидно, что по зову сердца ездит на Донбасс актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин. Можно назвать десятки других имен российских артистов, которые выступают на передовой не для галочки.