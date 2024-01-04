Российский актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в популярном российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», на подкасте «Без сменки» рассказал, что не смотрел шоу. По словам актера, его персонаж не так для него сложен, так как очень похож с самим актером.

«Для меня не имеет цены этот персонаж, потому что я и так этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского или еще кого-то. Поэтому видно, кто действительно знает, что это за жизнь, а кто играет», — заявил Кологривый.

Артист отметил, что шоураннеры дали очень мощный рекламный ход данному сериалу. Это было рассчитано на современную молодежь, ведь ей свойственно «поднимать» полюбившиеся фильмы и сериалы. Но, по словам Кологривого, недавно вышли и другие его работы, которые, по его мнению, более ценны, чем роль Кащея. В качестве примера, Никита привел роль Емели в фильме «По щучьему велению». Он считает этого персонажа более сложным и многогранным, чем Кащея.