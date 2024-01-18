Скандальный актер, певец и шоумен Никита Джигурда решил прекратить свое общение с Анастасией Волочковой. Такая информация появилась в ряде СМИ.

Во время пресс-конференции в Москве Анастасия Волочкова прокомментировала скандальную видеозапись с Джигурдой. Балерина была уверена, что именно Джигурда причастен к сливу видео, которое не должны были увидеть широкие массы. Но теперь балерина начала сомневаться в этом. Анастасия заявила, что данная видеозапись в итоги влияет как на ее репутацию, так и Джигурды.

И хотя в итоге Волочкова перестала подозревать Джигурду в сливе данной видеозаписи, она считает, что их дружба была прекращена. По словам балерины, после скандала Никита перестал отвечать на ее звонки. Также артист должен был прийти на встречу с журналистами, но не сделал этого.

«Он же согласился вчера прийти на пресс-конференцию. Я думаю, что вряд ли продолжу с ним дружбу. Мое-то сердце простит, конечно», – заявила балерина.

Напомним, в Сеть попало скандальное видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют вместе. На балерине надет лишь бюстгальтер и брюки, которые в процессе танца Никита Джигурда снимает с нее. Кроме того, он прикасается к интимным местам Анастасии. Данная видеозапись набрала огромное количество просмотров и репостов по соцсетям. Пользователи возмущены таким поведением звезд. Многие отмечают, что данное виде пошлое и неприемлемое.