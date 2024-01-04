Россия не только использует превосходство в силе, но и накапливает новые резервы для разгрома Украины, пишет американское издание The National Interest.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отмечают, что Россия сменила тактику. Она сокрушает украинские подразделения своей превосходящей мощью. Артиллерия, танки, хорошо подготовленные войска проводят целую серию локальных наступлений, громя противника на всех фронтах.

Одновременно с этим продолжается наращивание сил, бесперебойно работает военно-промышленный комплекс, снабжая войска всем необходимым для победы.

Запад постоянно требует от России начать переговоры о мире, но при этом поставляет на Украину новые партии оружия и гонит ее войска в бой. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к завершению конфликта, однако США и НАТО преследуют собственные цели, которые предполагают продолжение противостояния.