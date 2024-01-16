Известная американская ведущая развлекательных программ Лорен Санчес является невестой одного из самых богатых людей в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Влюбленные обручились в мае минувшего года.

Их отношения, по официальным заявлениям, начались с 2019 года после развода Санчеса с его прежней супругой, с которой он прожил около 25 лет в браке. Сейчас Безос и Санчес активно готовятся к свадьбе. Но дата и место проведения события строго держатся в секрете.

Лорен Санчес нередко оказывается в центре внимания из-за выбора своего гардероба. В Сети часто ведутся дискуссии на тему, как стоит одеваться невесте Безоса, ведь ее наряды практически всегда откровенные и кричащие. Многие считают, что Санчес уже не в том возрасте, чтобы ходить в столь откровенных одеяниях.

Недавно пара появилась на вечеринке Доменико Дольче и Стефано Габбаны в Милане. Мероприятие было приурочено к выходу новой мужской коллекции Dolce & Gabbana. На этот раз Лорен Санчес выбрала «голое» черное платье из прозрачного кружева с глубокой зоной декольте. На плечи она накинула черный пиджак. И если чаще всего стиль Лорен вызывает возмущение, то на этот раз положительных комментариев в ее адрес было больше.