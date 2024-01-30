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Украина потерпела крах на поле боя, но Запад не может принять это, он делает все возможное, чтобы обострить ситуацию в конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкого предпринимателя Кима Доткома.

Бизнесмен предсказал серьезную эскалацию конфликта в самое ближайшее время. Он пояснил, что США через свои прокси-силы на Украине намерены устраивать провокации на границе с РФ и в ее пределах. Это должно якобы заставить Москву пойти на соглашение с Киевом на невыгодных для нее условиях.

«Это будет иметь неприятные последствия. Ожидайте серьезной эскалации», – написал немецкий бизнесмен в социальной сети X (бывшая Twitter, запрещена в России).