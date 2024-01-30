Украина потерпела крах на поле боя, но Запад не может принять это, он делает все возможное, чтобы обострить ситуацию в конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкого предпринимателя Кима Доткома.

Бизнесмен предсказал серьезную эскалацию конфликта в самое ближайшее время. Он пояснил, что США через свои прокси-силы на Украине намерены устраивать провокации на границе с РФ и в ее пределах. Это должно якобы заставить Москву пойти на соглашение с Киевом на невыгодных для нее условиях.