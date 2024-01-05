Немецкие фермеры в порту Шлютциль заблокировали паром вице-канцлера Германии Роберта Хабека, активно выступающего за отмену субсидий государства для фермерских хозяйств.

Разозленная толпа требовала встречи с Хабеком, однако он предложил прислать несколько представителей к нему на паром. Вице-канцлер не захотел встречаться со всеми фермерами, опасаясь за свою безопасность.

Протестующие отказались присылать своих представителей и продолжали требовать, чтобы Хабек вышел к ним.

Полицейские, которые сдерживали порывы митингующих, заявили, что сложилась весьма накаленная ситуация. Поэтому паром отправился в следующий порт. После этого фермеры быстро разошлись, так и не добившись своего.

Хабек выступил за отмену субсидий на дизтопливо для фермеров, что спровоцировало протесты по всей стране. Именно поэтому было объявлено, что льготы будут отменяться поэтапно, а не сразу, как предполагалось ранее.