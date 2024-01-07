Французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты» обрушился с критикой на западных пропагандистов, почти два года нагло обманывающих общественность оптимистичными заявлениями об Украине.

«Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение двух лет, что факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!», – обратился политик к пропагандистам в социальной сети X.

Он также заявил, что политики НАТО и Соединенных Штатов тоже лгали, постоянно крича о «молниеносной победе» Киева, о поражении России и ее развале. Но на деле все вышло совершенно иначе, передает РИА Новости.

Ранее телеканал NBC сообщил, что на Западе все активнее обсуждается тема переговоров для достижения мира на Украине, а также их последствий для Киева.