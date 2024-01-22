На следующей недели начинаются крупнейшие за 35 лет военные учения НАТО, которые издание Newsweek называет подготовкой к Третьей мировой войне.

Верховный главнокомандующий сил Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что в учениях примут участие 90 тысяч военнослужащих. Операция «Стойкий защитник-2024» пройдет в странах, которые якобы «наиболее уязвимы» перед гипотетической «российской агрессией» – в Польше, Румынии, Норвегии и Германии.

В последний раз столь масштабные операции НАТО проводил еще в 1988 году. Тогда к учениям Return of Forces to Germany было привлечено 125 тысяч военнослужащих.

В маневрах будет задействовано 1100 боевых машин (из них танков – 133), больше 80 летательных аппаратов, включая ударные вертолеты и истребители, более 50 кораблей. По словам Каволи, учения призваны продемонстрировать единство Запада.