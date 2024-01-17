16 января в рамках мужской Недели моды был проведен показ коллекции Louis Vuitton. Данная коллекция является третьей по счету, созданной под руководством креативного директора Фаррела Уильямса.

Среди почетных гостей были известная супермодель из России Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно, являющийся генеральным директором Berluti, председателем совета директоров Loro Piana и наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), куда входит Dior.

41-летняя модель выбрала в качестве образа брючный костюм с шахматным принтом. Наталья дополнила образ желтой сумкой Louis Vuitton с логотипом фирмы – разноцветную вариацию легендарных Speedy. Популярность к этим сумкам пришла благодаря работе Фаррела Уильямса в бренде. Антуан Арно остался верен своему стилю. Бизнесмен выбрал черные брюки, темно-синюю водолазку, а поверх надел черное пальто.

В минувший раз супружескую пару видели вместе на светском мероприятии, посвященном открытию выставки работ американского художника Марка Ротко.