49-летняя фотомодель из Перми Наталья Михеева была признана одной из самых красивых женщин мира в рамках интернет-конкурса Mrs. World Internet 2023. Пермячка завоевала титул «Лучшая фотомодель мира» в категории Mrs. Golg, куда допускались конкурсантки в возрасте от 43 до 50 лет. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство URA.RU.

«В конкурсе было три этапа. Первый проходил среди участниц из городов России. В нем я заняла первое место в своей возрастной категории. Во втором этапе участвовали победительницы первого тура. Он также был российским. Я получила титул “Первая вице-мисс”. В самом сложном третьем туре участвовали девушки со всего мира. Мне присвоили звание “Лучшая фотомодель”. Считаю, что это прекрасно», – поделилась своим достижением Михеева.

Первое место в интернет-конкурсе Mrs. World Internet 2023 заняла также россиянка – 48-летняя жительница Уфы Марина Шенгелия, а титул Top Model World Internet 2023 заполучила 49-летняя Гульнара Богатова из Самары.