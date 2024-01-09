После скандала с «голой» вечеринкой, проведенной блогером Анастасией Ивлеевой, на множество российских звезд, присутствующих на этом мероприятии, обрушилась тонна критики со стороны общественности. Больше всех «пострадали» Филипп Киркоров, Лолита и собственно зачинщица вечеринки – Настя Ивлеева. С ними отказались сотрудничать известные компании, а Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних шоу, транслируемых на телевидении.

На вечеринке также присутствовала и певица Наталья Ионова (более известная под сценическим именем Глюкоза). Не обошел стороной скандал и Глюкозу. По всей вероятности из-за этого, певица вместе с семьей решила на некоторое время уехать из России.

Согласно информации с социальных сетей артистки, сейчас она с родными находится на Сейшельских островах. Глюкоза, конечно, написала в личном блоге, что это путешествие является ее давней мечтой. Однако пользователи в Сети уверены, что причиной отъезда все же является скандал из-за «голой» вечеринки Ивлеевой. Стоит отметить, что ранее Наталья Ионова часто публиковала достаточно откровенные фото со своего отдыха, но теперь новых фотографий в купальнике с Сейшел певица пока не выкладывала.