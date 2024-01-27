На шоу «Голос» участники жюри принесли свои извинения конкурсантке Анне Трубецкой, за то, что не сумели оценить ее талант по достоинству.

Участница специально выбрала композицию, которую нужно было исполнять с «рокерским сипом» и небольшой хрипотцой в голосе. Однако члены жюри сочли такое исполнение несколько агрессивным и не повернулись к исполнительнице.

При этом они все же дали Анне возможность продемонстрировать чистый голос, попросив ее исполнить отрывок другой песни. Когда девушка это сделала, все члены жюри, включая Антона Беляева, Владимира Преснякова и Полину Гагарину, были в полном шоке. Певица Zivert, которая в этом сезоне тоже вошла в состав жюри, извинилась перед Трубецкой.

«Я просто хочу извиниться, не разглядела… Если бы вы вышли с этой песней… Я сидела и мешкалась, а сейчас я извиняюсь, мне жаль», – заявила знаменитость.

Это достаточно редкий случай, когда наставники приносят извинения участнице программы. Впрочем, они приносят лишь моральное удовлетворение и не более, так как Анна Трубецкая все же не прошла в следующий раунд.