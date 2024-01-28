Организаторы мероприятия «Инна Лэнд» в Подмосковье боялись шумихи в прессе и интереса со стороны налоговой. Поэтому охрана блогера и VIP-коуча Инны Тлиашиновой избила журналистку «Известий» Наталию Графчикову.

Корреспондент узнала все это от правоохранителей. Они рассказали, что представители блогосферы очень не хотели лишнего внимания и боялись засветиться в СМИ.

«Но получилось от обратного», — заявила Графичкова.

Организаторы мероприятия не хотели впускать в коттедж даже представителей правоохранительных органов. Также они заявили, что не собираются давать показания и удалили записи камер видеонаблюдения за субботу, когда произошел инцидент.

Напомним, Графчикову, которая пришла на мероприятие со съемочной группой, охранники избили. У нее отобрали телефон, а оператору сломали камеру, отобрав флэшку с отснятым материалом.

«Они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло, называть разными словами, отбирать технику, портить мои личные вещи, выбрасывать на улицу, пинать ногами, душить», — отметила Графчикова.

Также она пояснила, что если бы не было никакого инцидента, группа спокойно бы спокойно ушла и обошлось бы без скандала. Однако теперь внимания СМИ организаторам не избежать.