Удары по военным объектам Украины 13 января остались на Западе незамеченными. Сейчас все наблюдают за атаками США и Великобритании на Йемен, где вполне может начаться серьезная эскалация конфликта, заявил эксперт Александр Меркурис.

Он уверен, что именно бомбардировки Йемена стали для Запада отвлекающим фактором. Однако винить себя в том, что Североатлантический альянс о ней забыл, должна и Украина. Ведь в ее нынешнем положении нужно стремиться максимально привлечь к себе внимание.

«Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме», — цитирует Меркуриса РИА Новости.

Если события на Ближнем Востоке будут развиваться так же динамично, Запад окончательно забудет об Украине, поэтому она вряд ли сможет дождаться поставок и финансирования.