На Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, съехались всемирно известные ученые для обсуждения новой смертоносной пандемии. Известно, что в мероприятии будут принимать участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус и министры здравоохранения целого ряда стран.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная “болезнь X” может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?», – говорится в анонсе к ВЭФ, перевод которого представлен РИА Новости.

Всемирная организация здоровья еще в 2020 году назвала коронавирус SARS-CoV-2 первым патогеном заболевания X. Первым, но далеко не последним. Следующей может оказаться серьезная бактериальная инфекция, которая способна унести в 20 раз больше жизней, чем ковид. Особенно учитывая тот факт, что бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам.