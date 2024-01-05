Украинские СМИ все чаще сообщают о вспыхивающих в разных регионах эпидемиях «давно забытых» заболеваний, передает «Московский комсомолец».

Так, совсем недавно в Одессе умерла 17-летняя девушка. Врачи заявляют, что причиной ее смерти стала некая «странная пневмония. Кроме того, в Одесской области бушует эпидемия кори, что для «жемчужины у моря» в последние годы стало нормой.

В Харьковской области сперва зафиксировали эпидемию «необычной» пневмонии, а затем сразу несколько человек умерло от дифтерии. Это заболевание сейчас встречается крайне редко.

При этом дело даже не в отсутствии прививок. Напротив, одна из умерших – 73-летняя женщина, была привита от дифтерии, что порождает множество вопросов о происходящем в сфере здравоохранения страны.

Некоторые эксперты отмечают, что умершие от дифтерии граждане общались с военными. В армии Украины сейчас не особо следят за прививками, поэтому разгадка вполне может крыться именно в этом.