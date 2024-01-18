Украинского военнообязанного, который в военкомате в Сумской области расхваливал президента России Владимира Путина, приговорили к 1 году испытательного срока. Об этом рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на ТСН.ua.

Призывник проходил профессионально-психологический отбор в ТЦК (территориальные центры комплектования на Украине, бывшие военкоматы) и заявил, что не собирается служить. Мужчина пригрозил, что сразу же сдастся в плен российским ВС и выдаст все позиции ВСУ.

Он рассказал о своем дяде, который служит в российской армии, и высказал поддержку всех действий президента России. Также он заявил, что скучает по украинскому лидеру Виктору Януковичу, который не дал бы превратить страну в то, чем она является сейчас.