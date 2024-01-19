Украинские суды приняли решения об аресте Андрея Колотило и Владимира Тымкива, ранее возглавлявших компании, являвшиеся крупными поставщиками Минобороны страны. Также под стражу до 16 марта отправлен и представитель компаний, принадлежащих предпринимателю Игорю Гринкевичу, сообщает ТАСС.

Помимо этого, в розыск объявлен сын бизнесмена Андрей Гринкевич, который, по слухам, уже покинул Украину.

Аресты и очередной коррупционных скандал связаны с мошенническими схемами поставок одежды для Минобороны Украины. Компании, связанные с Андреем Гринкевичем, победили на тендере, сумма которого составила 39,3 миллиона долларов США (около 1,5 миллиарда гривен). Но затем выяснилось, что выполнить заказ они не в состоянии из-за недостатка ресурсов.

Минобороны понесло убытки в размере 1 млрд гривен. Гринкевича задержали в декабре прошлого года, когда он пытался дать полмиллиона долларов взятки за возвращение изъятого у его компаний имущества.

Сообщается также, что Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает в участии в преступных схемах Гринкевича чиновников Минобороны Украины.