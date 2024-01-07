В результате мощного взрыва в Днепропетровске повреждено административное здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Областной военной администрации Сергея Лысака.

Он отметил, что в городе прогремело несколько взрывов. Помимо повреждений, полученных одним из административных зданий, вспыхнули пожары на двух других объекта.

О каких именно зданиях и объектах идет речь, Лысак уточнять не стал.

Напомним, ВС РФ продолжают наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Так, на этой неделе было проведено более 40 атак, в результате которых повреждены предприятия по изготовлению ракет и беспилотников для ВСУ, склады с боеприпасами и места размещения личного состава.