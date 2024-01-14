На Украине решили выдавать отсрочки либо вообще освобождать от армии не по группам инвалидности, а по конкретным заболеваниям. Причем их перечень еще будет редактироваться, заявила депутат Верховной рады Елена Мошенец в эфире нескончаемого украинского телемарафона.

Она пояснила, что ранее планировалось вообще отменить мобилизацию лиц с третьей группой инвалидности. Однако она включает в себя большое количество болезней. И со многими из них вполне можно выполнять какие-либо обязанности если не на передовой, то в тылу.

«Последний вариант, о котором я слышала, предполагает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые позволят либо иметь отсрочку от мобилизации, либо не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей», — цитирует депутата портал RT.

Напомним, 4 января Верховная рада начала рассмотрение нового закона о мобилизации, но вернула его на доработку из-за обнаруженных расхождений с конституционными нормами.