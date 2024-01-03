Шоумены и друзья президента Украины Владимира Зеленского высмеяли употребление русского языка жителями юга и востока страны, а вдобавок назвали их «недоукраинцами». Это спровоцировало лавину критики в адрес проекта. Кроме того, в Комиссию по журналистской этике поступил жалоба на телеканал «1+1», на котором выходит эта программа.

Русскоязычные украинцы требуют извинений за подобные «шутки», оскорбляющие честь и достоинство граждан.

Кроме того, в соцсетях появилась информация об участнице «Квартала 95», которая сыграла в раскритикованном номере беженку. Выяснилось, что она с 2014 года трижды отдыхала в Крыму, а также выкладывала фотографии в военной форме Советской армии.