Офис генпрокурора Украины сообщил о раскрытии преступления, связанного с трудовым рабством. Сейчас организаторы преступного сообщества задержаны полицией, пишет «Московский комсомолец».

Схему разработали четверо украинцев, которые искали на вокзалах беженцев и других социально незащищенных людей. Их зазывали в «реабилитационный центр», обещая кормить, предоставлять работу и жилье. Но на деле людей просто превращали в рабов.

У них отбирали сотовые телефоны и паспорта, отправляли на самые тяжелые работы как в сельском хозяйстве, так и в строительстве. Также на беженцев оказывалось мощное давление, чтобы они не сбежали или не обратились за помощью в полицию.

Правоохранители все же вышли на предприимчивых украинцев. Они застали в доме, в котором люди жили безо всяких условий, не меньше 50 человек. Им вернули документы и распустили.