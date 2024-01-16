На обломках сбитого над Воронежем украинского БПЛА обнаружилась надпись на украинском языке. Об этом рассказал телеграм-канал «Мой и твой Воронеж», передает «Лента.ру».

Отмечается, что в надписи используются нецензурные выражения, не подлежащие опубликованию в СМИ.

В каком именно районе города воронежцы обнаружили обломки беспилотника с посланием от врага, тг-канал не сообщает.

Напомним, ранее стало известно, что обломки одного из дронов разрушили балкон в одной из квартир. Кроме того, из-за вылетевших стекол пострадала 10-летняя девочка, которой медики оказали помощь на месте.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что атака ВСУ успешно отражена.