29 января на телеэкраны выходит новый сезон сериала «Шеф. Мужская работа» с Андреем Чубченко и Кириллом Полухиным в главных ролях. Напомним, это уже 6 часть детективной истории.

По сюжету, после операции по задержанию крупной партии наркотиков, которая проводится в Подмосковье под руководством генерала Расторгуева, он вновь возвращается в Санкт-Петербург и занимает должность главного розыскника города. Его ждут новые сложные и запутанные дела.

Помимо Чубченко и Полухина в новой части сериала появятся актеры Евгения Игумнова, Эльдар Лебедев, Владимир Литвинов и другие. Всего в сезоне будет 30 серий. Сняли фильм режиссеры Арменак Назикян, известный по «Адмиралам района-2», а также Александр Черняев, выпустивший четвертый сезон сериала «Условный мент».