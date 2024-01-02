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Новые блокпосты, которые расставили в Киеве якобы для «проверки автомобилей», все же займутся отловом уклонистов от службы в ВСУ. Об этом сообщил областной территориальный центр комплектования (ТЦК – бывший военкомат).

Находящиеся на блокпостах полицейские и военные получили дополнительные инструкции. Теперь все силовые структуры столицы будут сотрудничать в поиске лиц, нарушивших законодательство в части мобилизации и правил воинского учета.

Также до 6 января в Киеве будут проводить работы по выявлению диверсионно-разведывательных групп.

После ударов ВС РФ по Киеву 2 января СБУ заявила, что две камеры, которые были установлены на жилых домах, «взломали российские хакеры». Поэтому они вели съемку работы ПВО. Сейчас оба устройства демонтированы.