Анна Семенович постит в ленту авторского тг-канала кадры о своем отдыхе на Мальдивах. 25 января она поразмышляла над тем, можно ли во время отпуска расслабиться настолько, чтобы съедать всё, что попадается под руку.

Певица выложила видео, на котором она завтракает прямо в бассейне. С одной стороны, рассуждает Семенович в бикини, на отдыхе себя нельзя ограничивать. С другой – если съедать все предлагаемые вкусности, то с отпуска можно привезти приличный багаж лишних килограммов. Набрать кило пять – легко. Анна призналась, что пока думала, съела много вкусностей с подноса, который она захватила прямо в бассейн.

Буквально неделю назад артистка рассказывала, как восстанавливается в подмосковном санатории. Они мечтала, что совсем скоро отправится на Мальдивы. Отдыхать там Семенович обожает, ведь на Мальдивах можно не только побегать по белоснежному песочку и покупаться в океане, но и вкусно поесть.