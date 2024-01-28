В гостинице «Рождество» на украинском курорте Драгобрат в Закарпатье организовали свою «голую» вечеринку. Об этом рассказало издание «Страна.ua». Также журналисты выложили видеозапись этого мероприятия.

По их словам, информации о присутствии на вечеринке звезд украинской эстрады или политиков пока не поступало. Также неизвестно, в честь какого события мероприятие было организовано.

На записи можно увидеть практически голых мужчин (стоит дополнительно отметить, что почти все они – призывного возраста), которые распевают матерные песни, пьют алкоголь и ведут себя чрезмерно вызывающе.

Напомним, в России «голая вечеринка» у Анастасии Ивлеевой стала источником проблем для многих звезд эстрады. Филипп Киркоров, Анна Asti и Лолита Милевская столкнулись после мероприятия с отменой концертов, а также были вырезаны из всех новогодних шоу.