Министерство госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщило об инциденте с применением оружия на границе с Украиной.

«Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия», – рассказала пресс-служба ведомства, не приводя подробностей.

Отмечается лишь, что конфликт произошел 7 января 2024 года. Два его участника, которые являются гражданами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, были перемещены на украинскую территорию. По каким причинам, тоже неизвестно.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — говорится на сайте МГБ.

В мае прошлого года министр государственной безопасности ПМР Валерий Гебос сообщил, что Молдавия и Украина не отказались от агрессивных планов по отношению к непризнанной республике.