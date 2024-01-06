В Тюмени в возрасте 66 лет ушел из жизни бард, поэт и актер Виталий Огородников. Полгода назад у артиста было выявлено тяжелое заболевание – рак легких четвертой степени. Актеру так и не удалось побороть смертельное заболевание. О трагической новости сообщили в Союзе писателей России.

«Минувшим летом в свои 66 лет Виталий Огородников бежал марафон и финишировал далеко не последним, а через два месяца врачи обнаружили у него рак лёгкого 4 степени. И сам, и родные, и все мы надеялись на чудо, что при помощи докторов болезнь удастся победить. И для этого были основания. Потому что Виталий вёл здоровый образ жизни, активно занимался спортом, моржевал, бегал марафоны и наматывал на своём велосипеде тысячи километров. Член Союза писателей России Виталий Огородников был поистине солнечным человеком, добрым, отзывчивым, с неизменной искренней улыбкой на лице. Таким он и запомнится всем, кто его знал и любил», – написали на портале Союза писателей России.

Примечательно, что актер летом прошлого года сыграл роль дедушки, который по сюжету умирает, в картине под названием «Чтобы не было холодно». Представители компании Rec Production, которая занималась съемками картины, с горечью отметили, что роль Огородникова оказалась пророческой. Актер скончался через пол года после завершения съемок.