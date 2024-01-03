Киев не спасло сосредоточение крупных сил ПВО в городе и использование для его защиты новейших технологий НАТО. Российские ракеты успешно поразили цели и вывели из строя дорогостоящее западное вооружение, сообщило польское издание Myśl Polska.

Обозреватель Кшиштоф Подгурский, перевод публикации которого представлен РИА Новости, пояснил, что натовские средства противовоздушной обороны прикрывали склады с самым ценным западным оборудованием и вооружением. Также они были установлены на военных заводах, однако защитить их от массированного удара не сумели.

«Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», – написал Подгурский.

В результате атаки на Киев гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» 2 января ВС РФ уничтожили крупный склад с боеприпасами для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и две позиции ЗРК NASAMS.