Киев получает от Запада современные зенитно-ракетные комплексы, усиливая свою противовоздушную оборону. Но она все равно не в состоянии перехватывать все российские ракеты, пишет американский журнал Military Watch.

Авторы публикации опровергают многочисленные заявления украинских СМИ о способности ЗРК Patriot сбивать ракеты Х-47М2 «Кинжал». Украина не получала комплексы, которые могут в теории перехватывать гиперзвуковые боезаряды, которые имеются в США.

Кроме того, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее признал, что и ракеты Х-22 ПВО страны сбивать не может. Не в состоянии она справиться еще и с «Ониксами» и «Искандерами», которые летят быстро, не давая возможности себя обнаружить раньше времени. Удары таким вооружением обычно наносятся даже раньше, чем объявляется воздушная тревога.