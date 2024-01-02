ВС РФ успешно задействовали в зоне СВО истребители Су-57, причем эти самолеты пятого поколения отлично себя показали, пишет американский журнал т Military Watch.

В публикации, перевод которой представлен РИА Новости, авторы отмечают, что новейшие российские истребители принимали участие в воздушных боях, наносили удары по комплексам ПВО Украины, а также атаковали объекты военной инфраструктуры с дальней дистанции.

Успешное использование самолетов существенно повысило уровень доверия к ним. На 2024 год запланировано увеличение объемов производства Су-57 вдвое.

Эксперты отмечают, что российский истребитель пятого поколения оснащен новейшей авионикой и электроникой, он имеет покрытие, поглощающее радиоволны, что делает его малозаметным для радиолокационных станций противника. Кроме того, крейсерская сверхзвуковая скорость дает возможность быстро уходить от ответных ударов и оперативно выходить на атакующие рубежи.