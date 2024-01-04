ПВО России сбила один из последних истребителей Су-27, имевшихся в распоряжении ВС Украины. Американский журнал Military Watch отмечает, что у Киева теперь практически не осталось боеспособных самолетов.

Су-27 является практически аналогичным истребителям МиГ-29, которые еще остаются на вооружении Воздушных сил Украины. Однако он тяжелее и маневреннее, что давало Киеву определенные преимущества. Сейчас их не осталось вообще, отмечают авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости.

Главная проблема заключается в том, что Су-27 нет у стран бывшего Варшавского договора. Это означает, что Польша и другие государства не смогут передать Киеву подобные самолеты. Украине остается надеяться только на западных союзников и получение истребителей F-16, однако эксперты неоднократно заявляли, что и эти воздушные машины будут быстро уничтожены.